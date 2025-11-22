Fudbaleri Njukasla pobedili su na svom terenu Mančester siti 2:1, u utakmici 12. kola Premijer lige.
NJUKASL KONAČNO SRUŠIO SITI: Barns bio koban po "građane"
Prednost Njukaslu doneo je Harvi Barns golom u 63. minutu, a izjednačenje Mančester sitiju Ruben Dijaš pogotkom u 68. minutu.
Pobedonosan gol za Njukasl postigao je Barns u 70. minutu.
Njukasl zauzima 14. mesto na tabeli sa 15 bodova, dok je Mančester siti treći sa 22 boda.
Njukasl će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Liverpulu protiv Evertona, dok će Mančester siti dočekati Lids.
(Beta)
