PREDRAG MIJATOVIĆ NA UDARU ZBOG ŠOKANTNE ODLUKE ZA KOJOM JE POSEGAO! Navijači Partizana ljuti, besni i kivni posle poraza - novi trener na udaru!
Partizan je poražen sa 3:1 od Železničara u Humskoj na debiju Nenada Stojakovića, novog trenera i naslednika Srđana Blagojevića na tom mestu.
Upravo to, pored loše igre, nije se dopalo navijačima Partizana, a svoj bes su odmah iskazali putem Tvitera.
Predragu Mijatoviću zameraju šokantan potez i smenu trenera Srđana Blagojevića, stratega koji je sa Partizanom bio u borbi za prvo mesto u jesenjem delu sezone.
Bilo je svega u komentarima...
