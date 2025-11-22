Slušaj vest

Partizan je poražen sa 3:1 od Železničara u Humskoj na debiju Nenada Stojakovića, novog trenera i naslednika Srđana Blagojevića na tom mestu.

Upravo to, pored loše igre, nije se dopalo navijačima Partizana, a svoj bes su odmah iskazali putem Tvitera.

Partizan - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Predragu Mijatoviću zameraju šokantan potez i smenu trenera Srđana Blagojevića, stratega koji je sa Partizanom bio u borbi za prvo mesto u jesenjem delu sezone.

Bilo je svega u komentarima...

Zvižduci za igrače Partizana Izvor: MONDO/Tijana Jevtić