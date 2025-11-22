Slušaj vest

Prednost Osasuni doneo je Alehandro Katena golom u 42. minutu, a izjednačenje Sosijedadu Brais Mendes pogotkom u 53. minutu.

Vođstvo Sosijedadu doneo je Gonsalo Gedeš golom u 59. minutu, a konačan rezultat je postavio Ander Barenečea pogotkom u 82. minutu.

Osasuna je od 87. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Inigo Arguibide.

Real Sosijedad zauzima 10. mesto na tabeli sa 16 bodova, dok se Osasuna nalazi na 17. poziciji sa 11 bodova.

Real Sosijedad će u narednom kolu u San Sebastijanu dočekati Viljareal, dok će Osasuna igrati na gostujućem terenu u Palmi protiv Majorke.

