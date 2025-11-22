Fudbaleri Napolija savladali su Atalantu sa 3:1 u 12. kolu Serije A.
NAPOLI JE OPET LIDER: Šampion Italije srušio Atalantu i prekinuo crni niz
Domaći tim poveo je u 17. minutu, kada je Hojlund proigrao Neresa za 1:0.
Isti igrač je u 38. minutu povećao prednost nakon greške odbrane Atalante, dok je u 45. minutu Noa Lang glavom postavio rezultat prvog poluvremena - 3:0.
U drugom poluvremenu Atalanta je smanjila u 52. minutu preko rezerviste Đanluke Skamake.
Napoli je tako upisao važna tri boda i preuzeo vrh tabele, dok je Atalanta ostala na 13. mestu sa 13 bodova.
