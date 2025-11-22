Slušaj vest

Fudbaleri Pari Sen Žermena su savladali Le Avr na “Parku prinčeva” sa 3:0, u okviru 13. kola francuske Lige 1.

Pari Sen Žermen se vratio na prvo mesto pobedom, i sa 30 bodova ima dva više od Marseja i Lensa.

Domaći tim je bolje ušao u meč i došao do vođstva u 29. minutu, gol je postigao Li Kang-In na asistenciju Nuna Mendeša.

Do poluvremena nije bilo promene rezultata i Parižani su sa prednošću otišli na pauzu.

Nastavio je PSŽ da dominira i u drugom delu meča, udvostručio je prednost u 65. minutu, kada je pogodio Žoao Neveš.

Tačku na meč stavio je Brejdi Barkola posle dodavanja Kviče Kvarachelije u 87. minutu.

U nastavku takmičenja, PSŽ gostuje Monaku, dok Le Avr dočekuje Lil.

