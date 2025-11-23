Slušaj vest

Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su danas na gostujućem terenu u Loznici IMT 3:1, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.

Mladost je povela u 56. minutu golom Petra Bojića, koji je kod drugog gola asistirao Mihailu Todosijeviću u 68. minutu.

Bojić je svoj drugi gol postigao u 77. minutu, a konačan rezultat postavio je Sankara Karamoko u 87. minutu.

Mladost je vezala drugu pobedu, a posle pet pobeda, pet remija i pet poraza zauzima deveto mesto na tabeli sa 20 bodova, uz utakmicu manje.

IMT je bez pobede u poslednje dve utakmice i ima 18 bodova na 10. mestu.

U sledećem kolu Mladost će 29. novembra dočekati Radnički iz Niša, a IMT će dan ranije igrati u Beogradu protiv Čukaričkog.

