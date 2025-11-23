Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog odigrali su danas na svom terenu u Nišu nerešeno 1:1 protiv TSC-a, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.

Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Radnički je poveo golom koji je Mbup Babakar postigao u 50. minutu, a bod ekipi iz Bačke Topole obezbedio je Milan Radin u 72. minutu.

TSC je nastavio niz od šest utakmica bez pobede u prvenstvu, treću uzastopnu utakmicu odigrao je nerešeno i zauzima 12. mesto na tabeli sa 17 bodova.

Posle ukupno četvrtog remija u ligi Radnički ima 16 bodova na 13. mestu.

U sledećem kolu Radnički će dočekati Mladost, a TSC će biti domaćin Radniku.

Ranije danas Mladost je na gostovanju u Loznici pobedila IMT 3:1.

Ne propustiteFudbalPOTVRDILI DOBRU FORMU: TSC pobedio Radnički iz Niša
Screenshot 2024-11-28 194947.jpg
FudbalMINIMALCI DOVOLJNI ZA TRI BODA: Pobede TSC-a i Radničkog iz Niša
20231026-19-17-15photomaster.jpg
FudbalĐAKOVAC SLOMIO NIŠLIJE: TSC pobedio Radnički iz Niša
zvezdatsc172896.jpg
FudbalNIŠLIJE GOSTUJU U BAČKOJ TOPOLI Đorćević pred TSC: Treba nam jedan pozitivan rezultat da se momcima vrati samopouzdanje
partizanradnicki22808-1.jpg

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom Izvor: Kurir