Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog odigrali su danas na svom terenu u Nišu nerešeno 1:1 protiv TSC-a, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.

1/13 Vidi galeriju Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Radnički je poveo golom koji je Mbup Babakar postigao u 50. minutu, a bod ekipi iz Bačke Topole obezbedio je Milan Radin u 72. minutu.

TSC je nastavio niz od šest utakmica bez pobede u prvenstvu, treću uzastopnu utakmicu odigrao je nerešeno i zauzima 12. mesto na tabeli sa 17 bodova.

Posle ukupno četvrtog remija u ligi Radnički ima 16 bodova na 13. mestu.

U sledećem kolu Radnički će dočekati Mladost, a TSC će biti domaćin Radniku.

Ranije danas Mladost je na gostovanju u Loznici pobedila IMT 3:1.