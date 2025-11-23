U sledećem kolu Radnički će dočekati Mladost, a TSC će biti domaćin Radniku
SUPERLIGA SRBIJE
PODELA PLENA NA ČAIRU: Remi Radničkog i TSC-a u Super ligi
Fudbaleri Radničkog odigrali su danas na svom terenu u Nišu nerešeno 1:1 protiv TSC-a, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.
Radnički je poveo golom koji je Mbup Babakar postigao u 50. minutu, a bod ekipi iz Bačke Topole obezbedio je Milan Radin u 72. minutu.
TSC je nastavio niz od šest utakmica bez pobede u prvenstvu, treću uzastopnu utakmicu odigrao je nerešeno i zauzima 12. mesto na tabeli sa 17 bodova.
Posle ukupno četvrtog remija u ligi Radnički ima 16 bodova na 13. mestu.
U sledećem kolu Radnički će dočekati Mladost, a TSC će biti domaćin Radniku.
Ranije danas Mladost je na gostovanju u Loznici pobedila IMT 3:1.
