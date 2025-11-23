Slušaj vest

Fudbaleri Ovijeda odigrali su danas na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Rajo Valjekana, u utakmici 13. kola španskog prvenstva.

 Fudbaler Rajo Valjekana Isi Palason promašio je jedanaesterac u 67. minutu.

Obe ekipe utakmicu su završile sa desetoricom igrača zbog crvenih kartona.

Fudbaler domaće ekipe Iljas Čaira isključen je u 53. minutu, a sa druge strane u drugom minutu nadoknade vremena crveni karton dobio je Pate Sis.

Rajo Valjekano je 12. na tabeli sa 16 bodova, a Ovijedo je i dalje poslednji sa devet bodova.

