UZBUDLJIV MEČ NA STADIONU KAROL TARTIJERE: Remi Ovijeda i Rajo Valjekana, promašeni penal i crveni kartoni
Fudbaleri Ovijeda odigrali su danas na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Rajo Valjekana, u utakmici 13. kola španskog prvenstva.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Fudbaler Rajo Valjekana Isi Palason promašio je jedanaesterac u 67. minutu.
Obe ekipe utakmicu su završile sa desetoricom igrača zbog crvenih kartona.
Fudbaler domaće ekipe Iljas Čaira isključen je u 53. minutu, a sa druge strane u drugom minutu nadoknade vremena crveni karton dobio je Pate Sis.
Rajo Valjekano je 12. na tabeli sa 16 bodova, a Ovijedo je i dalje poslednji sa devet bodova.
