- Pre samog meča znali smo da će Javor igrati sa 10 igrača u svom šesnaesterecu. Nismo iskoristili šanse, a Javor je čekao tu svoju kontru i šansu. Da li je zasluženo ili ne, to nije važno. Pobednik se pamti. Imam utisak da ne bi dali gol i da se još igralo - rekao je - Milojević za "TV Arena sport".