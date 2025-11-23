Vladan Milojević izjava nakon poraza od Javora.
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Javora sa 1:0 u 16. kolu Superlige Srbije.
Nakon meča u Ivanjici javnosti se obratio trener Zvezde Vladan Milojević:
- Pre samog meča znali smo da će Javor igrati sa 10 igrača u svom šesnaesterecu. Nismo iskoristili šanse, a Javor je čekao tu svoju kontru i šansu. Da li je zasluženo ili ne, to nije važno. Pobednik se pamti. Imam utisak da ne bi dali gol i da se još igralo - rekao je - Milojević za "TV Arena sport".
