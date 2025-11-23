Slušaj vest

Fudbaleri Lacija pobedili su večeras na svom terenu u Rimu Leče 2:0, u 12. kolu italijanske Serije A.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Strelci za Lacio bili su Mateo Gundeuzi u 29. i Tidžani Noslin u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Lacio je osmi sa 18 bodova, a Leče je na 16. mestu sa 10 poena.

U sledećem kolu, Lacio će gostovati Milanu, dok će Leče dočekati Torino.

