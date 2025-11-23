Slušaj vest

Fudbaleri Milana savladali su kao gosti Inter rezultatom 1:0 u derbiju 12. kola Serije A.

Strahinja Pavlović - Milan Foto: Fabrizio Carabelli/Ipa Sport / I / Zuma Press / Profimedia

 Jedini gol u Derbiju dela Madonina postigao je Kristijan Pulišić u 54. minutu.

Milan je šesti uzastopni put ostao neporažen u gradskom derbiju i sada je drugi na tabeli sa 25 bodova, koliko ima i Napoli. Inter je sa Bolonjom na deobi četvrtog mesta sa 24 boda. Na prvom mestu je Roma sa 27 bodova.

Ceo meč za goste je odigrao Strahinja Pavlović, i to na visokom nivou. Međutim, jedan njegov start u 72. minutu nad Tiramom okarakterisan je kao penal. Na njegovu sreću, golman Maikon je odbranio šut Čalhanoglua.

Inter, Milan, Serija A Izvor: Kurir