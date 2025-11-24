Slušaj vest

Nekadašnji golman Partizana Darko Božović bori se protiv teške bolesti.

Ovo je široj javnosti otkrio novi trener Partizana Nenad Stojaković, posle meča sa Železničarem iz Pančeva.

"Hteo bih da pružim podršku Darku Božoviću, koji se leči od teške bolesti. Darko, sve najbolje, mi smo uz tebe", rekao je novi trener Partizana.

Ko je Darko Božović?

Božović je rođen u Podgorici 1978. godine.

Put ga je preko Teleoptika, Srema, Mladenovca, Timoka, Srema i Bežanije doveo u Partizan.

Popularni Mačak je među crno-bele stative stajao od 2007. do 2010. godine i sa ekipom iz Humske osvojio tri titule prvaka Srbije i dva Kupa Srbije.

Branio je za Slobodu iz Užica, a potom iranski Zob-Ahan Isfahan. Vratio se u Bežaniju, a zatim otišao u Hong Kong gde je branio za Hepi Veli.

Igračku karijeru je završio u Voždovcu 2015. godine.

Branio je dva puta za reprezentaciju Crne Gore.

Trenerska karijera

Po završetku igračke karijere praktično je odmah uskočio u trenersku. Kao trener golmana počeo je u Teleoptiku, gde je volontirao s mlađim kategorijama. Posle toga je prešao u Partizan, gde je radio sa mlađim kategorijama i sa prvim timom Teleoptika. Put ga je vodio do reprezentacija Bugarske i Slovenije, da bi ove godine postao član stručnog štaba Železničara iz Pančeva.

Golmanska filozofija

Božović je nedavno u jednom intervjuu otkrio svoju filozofiju u radu sa golmanima.

"Partizan je veliki klub, donosi mnogo toga što poboljšava vašu karijeru. Zato sad mogu da prenesem mlađim golmanima kako da se ponašaju, rade i treniraju i sigurno da mogu da utičem na njih. Postoji, da kažemo, model kako bi golman trebalo da izgleda - od visine, preko osobina. Sad se mnogo traži da golmani učestvuju u igri, budu, bukvalno, kao libero, tako da su to neke osnovne karakteristike. I, naravno, pored svega toga da bude brz, hitar, smiren u reakcijama, staložen, da čeka „jedan na jedan”... Starija garda golmana i dalje primenjuje treninge odranije, kad se drugačije radilo. Odgovorniji su, mogu slobodno da kažem, od mlađih generacija. Poručio bih mlađima da se ugledaju na njih, mnogo mogu da nauče i, što se kaže, „ukradu” neke fore.