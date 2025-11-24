Slušaj vest

Milan je kao gost pobedio Inter rezultatom 1:0 u 12. kolu Serije A, a jedini strelac na jednoj od najvećih utakmica, kako italijanskog, tako i evropskog i svetskog fudbala, bio je Kristijan Pulišić, fudbaler hrvatskog porekla.

On je u 54. minutu naleteo na odbitak nakon šuta Salemakersa i odbrane Zomera, pa nije imao težak posao. Doneo je prednost, a ispostavilo se kasnije i pobedu Milanu koji posle 12 utakmica ima 25 bodova, zahvaljući čemu je na drugom mestu sa dva boda manje od Rome.

Na vrhu tabele Serije A je trenutno ozbiljna gužva, pošto 25 bodova ima i Napoli, a Inter i Bolonja bod manje, dok šestoplasirani Juventus ima 20 bodova.

Trka za titulu će biti i te kako zanimljiva, a u njoj će, po svemu sudeći, biti i "Rosoneri" koje predvodi sjajni balkanski trio.

Pulišić je imao određene probleme sa povredom zbog koje je propustio četiri utakmice, ali je uprkos tome najbolji strelac Milana, ali i čitave lige sa pet golova. Upisao je reprezentativac SAD koji vuče korene iz Hrvatske i dve asistencije i tako je odlična podrška Luki Modriću.

Modrić je u septembru proslavio 40. rođendan i to neposredno nakon što je, posle 13 godina napustio Real Madrid i stigao u Milan.

Hrvat i ove sezone igra fantastično i sa ocenom 7,68 (prema specijalizovanom sajtu "Sofascore") predvodi Milan.

Veoma dobar je i Strahinja Pavlović, reprezentativac Srbije koji igra svoju drugu sezonu u crveno-crnom dresu.

Pavlović, zajedno sa Modrićem i Pulišićem, sjajno vodi ekipu koja na pogon fudbalera čija se prezimena na "ić" beleži veoma dobre rezultate, svakako značajno bolje u odnosu na prethodnu sezonu kada je italijansko prvenstvo završila na osmom mestu.



Luka Modrić: 7,68 12 utakmica, jedan gol, dve asistencije

Kristijan Pulišić 7,35 osam utakmica, pet golova, dve asistencije

Strahinja Pavlović 7,13 12 utakmica, dva gola, jedna asistencija

Rosoneri gazde u derbijima

Ako gledamo derbije, odnosno utakmice protiv velikih rivala, ali i ekipa koje su proteklih sezona bile u vrhu Serije A, ili ove sezone beleže dobre rezultate, Milan bi bio veoma dobro kotiran.

Ove sezone u takvim utakmicama ekipa koju vodi Masimilijano Alegri briljira, ne zna za izgubljeni meč i često pobeđuje.

Jedini poraz ove sezone u Seriji A Milanu je naneo Kremoneze u prvom kolu.

Učinak Milana u "velikim" utakmicama:

3. kolo: Milan - Bolonja 1:0

5. kolo: Milan - Napoli 2:1

6. kolo: Juventus - Milan 0:0

9. kolo: Atalanta - Milan 1:1

10. kolo: Milan - Roma 1:0

12. kolo: Inter - Milan 0:1



Prezime "ić" i poslednja titula

Dugo je samo Juventus bio trofejniji klub u Italiji od Milana koji se u ovom veku muči da dođe do titule. Milan je bio šampion 2004, pa onda 2011. godine i sledeći put tek u sezoni 2021/22.

Poslednji put kada su "Rosoneri" bili šampioni Italije prva zvezda ekipe je bio Zlatan Ibrahimović.

Zlatan je u šampionskoj sezoni na 23 utakmice bio strelac osam puta uz dve asistencije. Naredne sezone Ibrahimović je odigrao samo četiri utakmice nakon čega je završio karijeru.

Trenutno je ovaj velikan na 19 osvojenih titula, Inter ima jednu više i to iz sezone 2023/24, pa bi trofej u ovoj sezoni za Milan mogao da ima dodatno veći značaj, pošto bi se ekipa izjednačila sa velikim gradskim rivalom.

Juventus je trenutno apsolutni rekorder sa 36 titula.

