Defanzivac Milana trenutno provodi svoju drugu sezonu u Milanu i jedan je od najboljih igrača ekipe. Na specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" ocenjen je 7,13, a ekipa je u 12. kolu pobedila Inter rezultatom 1:0.

Milan je trenutno drugi na tabeli sa dva boda manje od Rome. Titula ove sezone bi bila veoma značajna s obzirom na to da bi se klub izjednačio sa Interom, najvećim rivalom po broju naslova prvaka države - 20.

Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP
Strahinja Pavlović priča italijanski Izvor: YouTube/Milan Night