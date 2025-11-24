Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović igra odlično ove sezone.
ORAO
SRBIN VODI MILAN KA NAJZNAČAJNIJOJ TITULI! Strahinja Pavlović odličan u Italiji, Milan na vrhu tabele (GALERIJA)
Slušaj vest
Defanzivac Milana trenutno provodi svoju drugu sezonu u Milanu i jedan je od najboljih igrača ekipe. Na specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" ocenjen je 7,13, a ekipa je u 12. kolu pobedila Inter rezultatom 1:0.
Milan je trenutno drugi na tabeli sa dva boda manje od Rome. Titula ove sezone bi bila veoma značajna s obzirom na to da bi se klub izjednačio sa Interom, najvećim rivalom po broju naslova prvaka države - 20.
Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP
Vidi galeriju
Bonus video:
Reaguj
Komentariši