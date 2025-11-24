Slušaj vest

Košmaran debi na klupi Partizana imao je novi trener crno-belih Nenad Stojaković.

Partizan je u subotu na svom terenu u Humskoj ubedljivo poražen od ekipe Železničara iz Pančeva - 1:3.

Iako se njegova ekipa propisno obrukala pred svojim navijačima, Stojaković se nije preterano potresao.

U razgovoru za "Sportski žurnal", na pitanje novinara kakvi su utisci nakon neprospavane, novi trener crno-belih je uzvratio kontrapitanjem.

"Ko je rekao da je noć za mene bila teška?".

"Osim ako vi ne znate nešto što bih ja trebalo da znam. Iskren da budem, nije bilo razloga da iza sebe imam besanu noć. Živim drugačije nego mnogi ljudi danas. Sve što radim radim za bolju budućnost, a što se tiče poraza od Železničara reći ću kratko i jasno – to je tako moralo da bude", dodao je trener Partizana.

Prokomentarisao je izdanje svog tima Stojaković.

"Moralo je da bude bolje, ali nismo imali dovoljno vremena da uradimo sve što smo hteli! Ne želim da me neko shvati pogrešno, ne tražim alibi, ali takvo je činjenično stanje. Svi pričaju o još jednom porazu, ali hajde da pričamo o nekim drugim stvarima. Recimo o tome da igrači nisu doživeli psihološki nokdaun posle primljenih golova, ostali su svoji, hrabri. Za mene je najvažnije da sam video da su se stopostotno dali, ginuli, želeli… To je dobro", našao je i pozitivne stvari u katastrofalnom izdanju svoje ekipe Stojaković.

Ističe da mu je potrebno vreme kako bi svoje zamisli sproveo u delo.

"Sve što činim danas činim za lepšu budućnost Partizana. Nasledio sam tim koji je bio dobro vođen, u kojem većina stvari štima. Na raspolaganju su mi igrači koji poseduju zavidan individualni kvalitet, koji znaju šta rade, jer su na okupu već duže vreme. Naravno da imam svoje zamisli, naravno da postoje stvari za koje želim da funkcionišu drugačije... Da bih ideje sproveo u delo potrebno mi je vreme", dodao je Stojaković.

