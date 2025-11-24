Slušaj vest

Fudbaleri Borca iz Čačka i Grafičara odigrali su u subotu utakmicu 19. kola Prve lige Srbije, koja je završena bez golova. Međutim, posle meča dogodio se ogroman skandal koji je uzdrmao srpski fudbal.

Navijači Borca su vređali svoje igrače, navodno je došlo do ozbiljnog konflikta, a pravi haos nastao je kada je neko od huligana oštetio autobus Crvene zvezde, koji je ranije služio njihovim omladincima, ali ga sada koristi Grafičar.

Posle svega, oglasili su se i ljudi iz čačanskog kluba koji su žestokim saopštenjem osudili nasilje.

- Fudbalski klub Borac 1926 saopštio je da oštro osuđuje incident koji se dogodio 22. novembra u Čačku posle utakmice 19. kola Prve lige Srbije između Borca i Grafičara.

Nova uprava kluba, formirana 30. oktobra, poručila je u saopštenju za javnost da svaki vid nasilja, provokacija i nesportskog ponašanja nanosi veliku štetu ugledu kluba i naporima da se Borac stabilizuje.

Takvo ponašanje udaljava nas od zajedničkog cilja da Borac stane na zdrave noge - navodi se u saopštenju Upravnog odbora.

Foto: © Pedja Milosavljevic / STARSPORT/© Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Takođe, klub je istakao da ostaje posvećen sportskim vrednostima, fer-pleju i dostojanstvenom ponašanju, te uputio apel navijačima da ostanu mirni i pružе podršku ekipi u trenutku kada je prioritet očuvanje prvoligaškog statusa.

U saopštenju se dodaje da dodatne tenzije otežavaju napore nove uprave da se klub igrački i finansijski konsoliduje i vrati na fudbalsku mapu Srbije.

Borac je poručio da će nastaviti saradnju sa nadležnim institucijama radi očuvanja bezbednosti, regularnosti utakmica i zaštite integriteta kluba i igrača.

Upravni odbor pozvao je navijače da u što većem broju podrže ekipu na meču osmine finala Kupa Srbije protiv Jedinstva iz Uba, koji se igra 3. decembra u Čačku.

Kurir sport / Morava info

BONUS VIDEO: