Jedan od ta dva se javio fudbaleru Serhiju Kamelju i poslao mu poruku jezivog sadržaja.

Razlog za to nije u potpunosti poznat, a sve se dogodilo nakon njegove utakmice.

Kameljo je centarfor Raja Valjekana, a nakon gostovanja ovog tima Ovijedu i utakmici koja je završena rezultatom 0:0 u okviru 13. kola La Lige, dobio je uvredljive poruke.

Jednu užasnu je objavio.

- Đubre, kučkin sine! Šta je, dođavola, loše u šutiranju lopte ka golu? Nadam se da ćeš dobiti rak i da ćeš pasti mrtav na terenu, gade jedan! - poslao je fudbaleru jedan korisnik društvene mreže Instagram.

Serhio Kameljo Foto: Vadim Ghirda/AP, Aurelien Morissard/AP, Mariscal/EFE

Serhio Kameljo je prošao omladinsku kolu Atletiko Madrida i zaigrao za seniorski tim ovog kluba pre nego što je došao u Rajo Valjekano, najpre na pozajmicu, a potom i u transferu vrednom 5 miliona evra.

Igra na poziciji centarfora, ove sezone je nastupio na sedam utakmica u prvenstvu i još uvek nije postigao gol. Protiv Ovijeda je proveo na terenu 70 minuta.

Najveći uspeh u karijeri je napravio 2024. godine kada je sa reprezentacijom Španije osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu. Španija je u finalu, nakon produžetaka, pobedila rezultatom 5:3, a Kameljo je bio strelac pobedonosnih golova u 100. i 120. minutu.

