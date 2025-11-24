Slušaj vest

Menadžer Mančester junajteda Ruben Amorim nagovestio je potencijalni rastanak sa dvojicom nezadovoljnih igrača.

U pitanju su Džošua Zirkze i Kobi Mejnu koji su potpuno pali u drugi plan i žele da odu u januaru, kako bi se nametnuli selektorima Ronaldu Kumanu i Tomasu Tuhelu pred Mundijal narednog leta.

"Klub je uvek na prvom mestu i to mora da bude prioritet. Moramo da razmislimo o timu i šta nam je potrebno, a potom i da li će njihovi odlasci biti isplativi za klub. Nakon toga, sve je moguće", rekao je Amorim.

Zirkze je ove sezone upisao samo pet nastupa i na terenu je poveo ukupno samo 90 minuta, bez ijednog gola, dok je Mejnu odigrao nešto više - osam mečeva i ukupno je igrao 228 minuta.

Jasno je prilično da se neće naći na SP ukoliko ostanu do kraja sezone u Junajtedu.

