Svi sa nestrpljenjem čekamo potvrdu Fudbalskog saveza Srbije o nastavku saradnje sa Veljkom Paunovićem na poziciji selektora reprezentacije. Paunović je vodio "orlove" na dva meča, u porazu od Engleske (2:0) i pobedi protiv Letonije (2:1) i očekuje se da sa njim na klupi krene nova era Srbije.

Dok se čekaju vesti o nastavku saradnje, Paunović je za Radio "Marku" najavio utakmicu Atletiko Madrid - Real Ovijedo koja je na programu sledećeg vikenda i tom prilikom sipao je hvalospeve na račun Dijega Čola Simeonea.

- Za mene, Čolo je uzor. On je neko ko je uspreo da ujedini tim u vrlo delikatnim vremenima kada je preuzeo kormilo. Prikazao je sposobnost da se nosi sa svim nedaćama sa kojima se Atletiko suočavao. Ostavio je svoj trag, svoj identitet. On je fantastičan u komunikaciji, veliki vođa, veliki trener, a bio je i u stanju da se unapređuje iz sezone u sezonu, svih ovih godina, nastavljajući da donosi radost Atletiko Madridu i njegovim navijačima - rekao je Paunović, pa dodao:

- Osim toga, odveo je Atletiko tamo gde nikada u istoriji nije bio. Ne želim da oduzmem nešto drugim trenerima, ali ovo je drugačiji fudbal, drugačiji svet. Jedino što nedostaje njegovom Atletiku je titula Lige šampiona i nadam se da će i to uspeti da izvede.

Iako je španske novinare to zanimalo, Paunović nije želeo da troši previše reči na svoj bivši klub, Real Ovijedo.

