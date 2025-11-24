Slušaj vest

Mnogo problema i ove sezone za španskog vezistu i prethodnog osvajača "Zlatne lopte". Iako se oporavio od problema sa kolenom, ovog puta je imao poteškoće sa zadnjom ložom, pa butinom...

Odigrao je samo jedan minut protiv Bornmuta, a onda ga u naredna tri susreta nije bilo, dok je između bila i reprezentativna pauza. Postojala je mogućnost da zaigra protiv Bajera iz Leverkuzena, ali to je Pep Gvardiola poništio.

Pep Gvardiola napao sudiju Foto: David Klein / Zuma Press / Profimedia, Marco Galvăo / imago sportfotodienst / Profimedia

"Neće biti još dugo. Ne znam koliko, ali u procesu je povratka. Moramo da sačekamo još malo kako bismo bili sigurni da je u redu", rekao je španski trener.

Osim njega, protiv Leverkuzena neće biti ni Matea Kovačića.

Kurir sport / Sportske.net

