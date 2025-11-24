Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da se ponovo odlaže Rodrijev povratak na teren.
Fudbal
MNOGI SU OČEKIVALI DA ZAIGRA PROTIV LEVERKUZENA, ALI OD TOGA NEĆE BITI NIŠTA! Gvardiola razočarao navijače Sitija, Rodrijev povratak se odlaže!
Mnogo problema i ove sezone za španskog vezistu i prethodnog osvajača "Zlatne lopte". Iako se oporavio od problema sa kolenom, ovog puta je imao poteškoće sa zadnjom ložom, pa butinom...
Odigrao je samo jedan minut protiv Bornmuta, a onda ga u naredna tri susreta nije bilo, dok je između bila i reprezentativna pauza. Postojala je mogućnost da zaigra protiv Bajera iz Leverkuzena, ali to je Pep Gvardiola poništio.
Pep Gvardiola napao sudiju Foto: David Klein / Zuma Press / Profimedia, Marco Galvăo / imago sportfotodienst / Profimedia
"Neće biti još dugo. Ne znam koliko, ali u procesu je povratka. Moramo da sačekamo još malo kako bismo bili sigurni da je u redu", rekao je španski trener.
Osim njega, protiv Leverkuzena neće biti ni Matea Kovačića.
Kurir sport / Sportske.net
