Danas je kao grom iz vedra neba odjkeknula vest da je Crvena zvezda rešila da suspenduje Nemanju Radonjića koji će biti izbačen iz prvog tima na neodređeno.

Šokantna vest stigla je sa Marakane svega nekoliko dana pred susret sa ekipom FCSB u okviru Lige Evrope, a posle poraza od Javora u Ivanjici.

Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Nekoliko sati nakon toga, oglasio se i fudbaler putem Instagrama, pa je podelio objavu portala "Butasport" na kojoj pište da zbog povrede neće igrati protiv FCSB u petom kolu Lige Evrope, uz sledeću poruku:

- Jedina prava istina - napisao je Radonjić.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 6.06.54 PM.jpeg
Foto: Screenshot / Instagram

