Erik Garsija je morao mnogo da radi kako bi dobio svoju šansu u Barseloni, a sada uživa u tim plodovima.

Prošle sezone je čak bio na pragu odlaska iz kluba, pošto je Hansi Flik pružao šansu Kubarsiju i Injigu Martinesu, a tu su bili i Arauho i Kristensen.

Barselona opet igra na Nou Kampu

Ipak, nemački strateg nije želeo da se odrekne Garsije, a ubrzo mu je pružiš šansu koju je on iskoristio i sada je neizostavan član startnih 11.

Zbog toga, Barselona mu sprema novi ugovor do 2030. godine, javlja Mundo Deportivo, a očekuje se da uskoro i sam defanzivac stavi paraf.

Garsija je posle pozajmice u Đironi pre dve sezone pokazao da je zreo za ozbiljan fudbal, a inače radi se o igraču kog je Gvardiola poveo u Mančester siti u mladi tim kada je odlazio u Englesku, međutim, uspeli su Katalonci kasnije da ga vrate u svoje redove i sada je jedan od najbitnijih šrafova u timu.

