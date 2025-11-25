Slušaj vest

Posle žestokog duela s golmanom domaćih, jedan igrač gostujuće ekipe ostao je bez svesti na terenu.

U tim presudnim trenucima ključnu ulogu odigrao je pomoćni sudija Aldin Delić iz Banovića, koji je odmah dotrčao do povređenog fudbalera, pružio mu hitnu pomoć i sprečio moguće gušenje tako što mu je na vreme izvukao jezik.

Njegova brza reakcija sprečila je teže posledice i pretvorila ga u pravog heroja utakmice, kako je istaknuto i na zvaničnoj Fejsbuk stranici Prve lige BiH.

- Njegova pribranost, profesionalnost i znanje omogućili su da se situacija okonča na najbolji mogući način, a prema informacijama sa terena, život igrača doslovno je bio spašen zahvaljujući njegovoj intervenciji - stoji u objavi na Fejbuk stranici Prve lige BiH.

Nakon celog incidenta, glavni arbitar Admir Alić nije imao dilemu – domaći golman je zbog izuzetno grubog starta dobio direktan crveni karton.