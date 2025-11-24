Ovakva majstorija se retko viđa...
Fudbal
KAKVA GOLČINA NEMANJE MATIĆA! Njegov prvenac u dresu Sasuola, i to na spektakularan način! Uhvatio volej, pa probušio protivničku mrežu! VIDEO
Slušaj vest
Srpski vezista Nemanja Matić upisao se u strelce na spektakularan način, u meču Sasuola i Pize.
Već u šestom minutu Matić je pritrčao odbijenoj lopti i iz prve je zakucao u mrežu, a precizan volej levicom odmah je prizvao uspomene na njegove najbolje dane u Benfiki i Čelsiju.
Nemanja Matić Foto: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthieu Mirville / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Golčinu Nemanje Matića pogledajte u priloženom video snimku:
Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Sasuola, kluba kojem se priključio ovog leta nakon odlaska iz Liona.
Reaguj
Komentariši