Srpski vezista Nemanja Matić upisao se u strelce na spektakularan način, u meču Sasuola i Pize.

Već u šestom minutu Matić je pritrčao odbijenoj lopti i iz prve je zakucao u mrežu, a precizan volej levicom odmah je prizvao uspomene na njegove najbolje dane u Benfiki i Čelsiju.

Nemanja Matić Foto: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Golčinu Nemanje Matića pogledajte u priloženom video snimku:

Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Sasuola, kluba kojem se priključio ovog leta nakon odlaska iz Liona.

Milan Vasić i Nemanja Matić igraju kolo u Velikoj Hoči na Kosovu i Metohiji Izvor: Instagram