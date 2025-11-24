Slušaj vest

Skandalozne scene viđene su na „Old Trafordu“ tokom duela Mančester junajteda i Evertona.

Nešto što se praktično nikada ne događa, pogotovo ne na ovako velikom nivou: Idrisa Gana Gej i Majkl Kin ušli su u žestok konflikt nakon nesporazuma oko toga ko treba da pokupi loptu.

Gej je potpuno izgubio živce, prišao Kinu i udario ga otvorenom šakom. Da, dobro ste pročitali...

U trenu je reagovao Džordan Pikford, pokušavajući da smiri situaciju, ali je besni Gej nastavljao da nasrće na svog saigrača.

Sudija Toni Harington nije imao dilemu, odmah je izvadio direktan crveni karton za vezistu Evertona. Gej je stadium napustio vidno besan, ostavivši svoj tim sa igračem manje i u ozbiljnim problemima.