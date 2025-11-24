Slušaj vest

Bivši golman i kapiten Crvene zvezdeMilan Borjan bio je gost u emisiji "Indirektno" kod "Popa i Milana".

Tom prilikom Borjan je izneo niz kritika na račun sadašnjeg tima Crvene zvezde:

Milan Borjan Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Starsport

- Hemija u ekipi fali. Ima mnogo stranaca, malo ima igrača koji osećaju Crvenu zvezdu. U poslednjih osam godina, prolazila je u Ligu šampiona sa domaćim igračima, osećali su Zvezdu, znali su kada treba da se da gas. Trenutno toga u ekipi nema toliko, stranci ne razumeju Zvezdu, ne znaju šta znači. Ne shvataju ozbiljno, igraju, pa šta se desi, desi - rekao je bivši čuvar mreže crveno-belih. 

Borjan je u Zvezdu stigao 2017. i sa klubom sa Marakane ponovo izborio evropska takmičenja, ostavivši veliko nasleđe kao jedan od lidera tima.

Screenshot 2025-11-24 214631.jpg
Etore Mesina
profimedia-1053739137.jpg

BONUS VIDEO:

Snežanu Borjan iznenadili suprug i sin buketom Izvor: Kurir