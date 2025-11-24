- Hemija u ekipi fali. Ima mnogo stranaca, malo ima igrača koji osećaju Crvenu zvezdu. U poslednjih osam godina, prolazila je u Ligu šampiona sa domaćim igračima, osećali su Zvezdu, znali su kada treba da se da gas. Trenutno toga u ekipi nema toliko, stranci ne razumeju Zvezdu, ne znaju šta znači. Ne shvataju ozbiljno, igraju, pa šta se desi, desi - rekao je bivši čuvar mreže crveno-belih.