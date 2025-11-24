Slušaj vest

Fudbaleri Evertona pobedili su Mančester junajted minimalnim rezultatom (1:0), u poslednjem okršaju 12. kola Premijer lige.

Junak "karamela" na "Old Trafordu" bio je Kirnan Duzberi-Hol, koji je pogodio u 29. minutu susreta.

Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Nestvaran skandal se desio malo pre toga, kada je Idrisa Gana Gej napao kapitena Majkla Kina i udario mu šamar, nakon čega ga je Toni Herington isključio.

Junajted je propustio priliku da se priključi vodećim timovima i sada je 10. sa 18 bodova. Naredni rival biće mu Kristal Palas.

Everton ima isti broj bodova kao i Junajted, poziciju ispod, a sledeći rival mu je Njukasl.

