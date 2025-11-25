Slušaj vest

Sjajni slovenački golman, Jan Oblak, šesti put u karijeri osvojio Zamora trofej, prestižno priznaje koje dodeljuje ugledni španski list "Marka".

Čuvar mreže Atletiko Madrida ispisao je istoriju, pošto je postao prvi golman u istoriji koji je čak šest puta osvajao ovu prestižnu nagradu. Iza sebe je ostavio golmane Barselone Antonia Ramaljetsa i Viktora Valdeza, koji su Zamora trofej osvajali pet puta.

Oblak je u sezoni 2024/24 upisao 36 ligaških nastupa. Primio je samo 30 golova, dok je svoju mrežu zadržao netaknutom na 15 mečeva. Tako je još jednom imao najbolji odnos između priljenih golova i broja utakmica, što je uslov za osvajanje priznanja koje dodeljuje španska "Marka".

Na svečanu dodelu priznanja u Madridu slovenački golman došao je u pratnji svoje dugogodišnje devojkeOlge Danilović. Zanosna Srpkinja zablistala je na crvenom tepihu u elegantnoj, uskoj crnoj haljini otkrivenih ramena. Ponosni golman Atletka blistao je od sreće pored svoje prelepe izabranice.

Olga sa Oblakom prošetala crvenim tepihom u Madridu. Foto: Sergio R Moreno/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Kurir sport

Olga Danilović uživa u ljubavi sa Janom Oblakom Izvor: Instagram