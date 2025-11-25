OLGA SA "SRPSKIM ZETOM" PROŠETALA CRVENIM TEPIHOM! Zanosna Srpkinja mamila uzdahe da svečanoj dodeli prestižne nagrade! Čuveni golman pored nje sijao od sreće!
Sjajni slovenački golman, Jan Oblak, šesti put u karijeri osvojio Zamora trofej, prestižno priznaje koje dodeljuje ugledni španski list "Marka".
Čuvar mreže Atletiko Madrida ispisao je istoriju, pošto je postao prvi golman u istoriji koji je čak šest puta osvajao ovu prestižnu nagradu. Iza sebe je ostavio golmane Barselone Antonia Ramaljetsa i Viktora Valdeza, koji su Zamora trofej osvajali pet puta.
Oblak je u sezoni 2024/24 upisao 36 ligaških nastupa. Primio je samo 30 golova, dok je svoju mrežu zadržao netaknutom na 15 mečeva. Tako je još jednom imao najbolji odnos između priljenih golova i broja utakmica, što je uslov za osvajanje priznanja koje dodeljuje španska "Marka".
Na svečanu dodelu priznanja u Madridu slovenački golman došao je u pratnji svoje dugogodišnje devojkeOlge Danilović. Zanosna Srpkinja zablistala je na crvenom tepihu u elegantnoj, uskoj crnoj haljini otkrivenih ramena. Ponosni golman Atletka blistao je od sreće pored svoje prelepe izabranice.
