Crveno-beli će u okviru 5. kola ovog takmičenja kao domaćini igrati protiv FCSB iz Rumunije, a biće to izuzetno važan meč za oba tima, s obzirom na to da bi neuspeh mogao bitno da iskomplikuje situaciju na tabeli i za srpski i za rumunski klub.

Crvena zvezda posle četiri utakmice ima četiri boda, dok je FCSB na bodu manje.

Na Marakani će, u četvrtak, od 21 čas, glavni sudija biti Žerom Brizar, a njegovi pomoćnici će biti Aleksi Ože i Orelijan Drue, dok će četvrti sudija biti Roman Lisorž.

U VAR sobi će biti Bastijen Dešepi i njegov asistent Erik Vatelije. Svi arbitri su iz Francuske.

Podsetimo, Crvena zvezda je u prethodnom kolu ostvarila prvu pobedu u ovosezonskom takmičenju pošto je kao domaćin bila bolja od Lila.

