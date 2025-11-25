Evropska kuća fudbala je odredila sudije za utakmicu Crvene zvezde u Ligi Evrope.
UEFA NA VAŽNU UTAKMICU ZVEZDE ŠALJE FRANCUSKU EKIPU! Evo ko je dobio najveću odgovornost
Crveno-beli će u okviru 5. kola ovog takmičenja kao domaćini igrati protiv FCSB iz Rumunije, a biće to izuzetno važan meč za oba tima, s obzirom na to da bi neuspeh mogao bitno da iskomplikuje situaciju na tabeli i za srpski i za rumunski klub.
Crvena zvezda posle četiri utakmice ima četiri boda, dok je FCSB na bodu manje.
Na Marakani će, u četvrtak, od 21 čas, glavni sudija biti Žerom Brizar, a njegovi pomoćnici će biti Aleksi Ože i Orelijan Drue, dok će četvrti sudija biti Roman Lisorž.
U VAR sobi će biti Bastijen Dešepi i njegov asistent Erik Vatelije. Svi arbitri su iz Francuske.
Podsetimo, Crvena zvezda je u prethodnom kolu ostvarila prvu pobedu u ovosezonskom takmičenju pošto je kao domaćin bila bolja od Lila.
Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic
