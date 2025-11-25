Slušaj vest

Uz njega je i u ovim teškim trenucima karijere, njegova devojka Isidora Kadijević.

Isidora Kadijević - devojka Nemanje Radonjića Foto: Printscreen

Podsećamo, juče je kao grom iz vedra neba odjkeknula vest da je Crvena zvezda rešila da suspenduje Nemanju Radonjića koji će biti izbačen iz prvog tima na neodređeno.

Šokantna vest stigla je sa Marakane svega nekoliko dana pred susret sa ekipom FCSB u okviru Lige Evrope, a posle poraza od Javora u Ivanjici.

Nekoliko sati nakon toga, oglasio se i fudbaler putem Instagrama, pa je podelio objavu portala "Butasport" na kojoj pište da zbog povrede neće igrati protiv FCSB u petom kolu Lige Evrope, uz sledeću poruku:

- Jedina prava istina - napisao je Radonjić.

Isidora Kadijević Foto: Instagram printascreen

U ovim teškim trenucima, uz fudbalera je njegova partnerka Isidora. Inače, lepa manekenka je u ljubavi sa Nemanjom Radonjićem od 2022. godine.

Par je u početku krio svoju ljubav, pa tako na društvenim mrežama nismo dugo mogli da vidimo njihove zajedničke fotografije.

