Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 21.00 čas igraju protiv rumunskog predstavnika FCSB u petom kolu Lige Evrope.

Mnogima je kada se pomene ime FCSB prva asocijacija nekadašnji šampion Evrope iz 1986. Steaua. Ali, nije baš tako.

Grb fudbalskog kluba Steaua iz Bukurešta Foto: ROBERT GHEMENT/EPA

Dva kluba jedna istorija

Istorija Steaue i njenog naslednika FCSB isprepletana je raznim društveno-političkim okolnostima Rumunije u proteke tri ipo decenije. Današnji FCSB nema veze sa nekadašnjim gigantom Steauom, iako je proistekao iz nje, ima iste boje, pa i deli navijače.

Ali, hajde, da krenemo redom. Steaua je kao fudbalski klub vojske Rumunije osnovana 1947. i bila je pravno živa sve do 1998. Tako je barem utvrdio Vrhovni sud Rumunije. Prvobitno, klub je osnovan 1947. kao ASA Bukurešt, a ubrzo je preimenovan u CSCA, pa u CCA, dok 1961. dobija ime Steaua. Bio je to vojni klub, u vlasništvu Ministarstva odbrane Rumunije (MAPN).

Najveći uspeh bilo je osvajanje Kupa šampiona 1986. i Superkupa Evrope iste godine. U finalu Kupa šampiona Steaua je bila bolja od Barselone, posle izvođenja penala, a junak utakmice bio je golman Helmut Dukadam. U finalu Superkupa Evrope, Steaua je savlala predstavnika SSSR kijevski Dinamo rezultatom 1:0, a strelac je bio George Hadži.

Šampioni Evrope

Tačnije, postali su prvi klub iz Istočne Evrope koji je podigao "ušati pehar". Kasnije je to pošlo za rukom i Crvenoj zvezdi, 1991. godine u Bariju, kada su posle penala bili bolji od Olimpika iz Marselja. Nikada pre, ni posle, nijedan klub iz Istočne Evrope nije stigao do pehara. U osvajanju dva trofeja Kupa šampiona, učestvovao je Srbin Miodrag Belodedić, igrajući za Steauu i Crvenu zvezdu.

- Pitali su me koja je prava Steaua, CSA ili FCSB. U šali sam rekao da je prava Steaua Crvena zvezda Beograd. Bila je to šala. Morate da odete u Steauu i njih pitate. Kako je nastala Steaua Bukurešt? Kako je nastala CSA? Moraju da vam kažu čelnici kluba zašto je došlo do promene imena. Bili su generali, poručnici... Neka vam kažu zašto je promenjeno ime - rekao je Belodedić.

Novi i stari grb fudbalskog kluba FCSB Foto: Printskrin

Kontroverzni gazda Điđi Bekali

Krajem 90-ih, vojni klubovi više nisu smeli da učestvuju u profesionalnim ligama pod državnim vlasništvom. Ministarstvo odbrane Rumunije zato 1998. izdvaja fudbalsku sekciju i predaje je novoj privatnoj strukturi. George Điđi Bekali, kontroverzni biznismen, praktično preuzima kontrolu nad klubom. U to vreme, klub i dalje koristi ime, grb i istoriju Steaue.

Vremenom, dolazi do sve veće netrpeljivosti između Ministarstva odbrane Rumunije i Điđija Bekalija, a sukob kulminira u periodu od 2011. do 2017. godine. Vojska potom pokreće pravni spor tvrdeći, da Bekalijeva privatna organizacija nema zakonsko pravo na naziv Steaua, ni na grb, ni na istorijski brend. Tvrde da je privatizacija bila neregularna i da klub nije legalno nasledio brend.

Posle sedam godina suđenja i dugog procesa, ovo su najvažnije pravne odluke. Godine 2014. sud odlučuje da privatni klub ne sme da koristi ime Steaua. Iz tog razloga, Bekalijev klub prinudno menja naziv u FCSB, zvanično u februaru 2017. Sud dalje odlučuje da istorija do 2003. pripada Steaui, kao vojnom klubu. FCSB zadržava sportsku istoriju od 2003. nadalje, ali ne ceo istorijski paket koji je postao predmet daljih sporova i žalbi. FCSB je skraćenica od Fudbalski klub Steaua Bukurešt.

1/7 Vidi galeriju FCSB Foto: EPA/Robert Ghement, www.fcsb.ro

Papa u Rimu i NATO

Danas je FCSB privatni klub u vlasništvu Điđija Bekalija. Igra u elitnom rangu rumunskog fudbala. Od 2003. do danas važi kao sportski sledbenik ekipe koja je igrala u prvoj ligi, ali ne kao pravni vlasnik istorije pre 2003. u formalno-pravnom smislu. Ekipa igra na stadionu "Fanatik Arena", ili na Nacionalnom stadionu Rumunije.

- Sedam milion sudija, papa u Rimu, NATO, svi mogu da nam zabrane da se zovemo Steaua, ali ne mogu promeniti činjenicu da je to isti klub. Svi koji to žele mogu i dalje da nas zovu Steaua, ali je zvanično ime FCSB - poručio je Điđi Bekali.

Steaua je fudbalski klub pod kontrolom vojske (MAPN). Registrovani su kao amatereski/vojni klub do 2021, kada je stvoren projekt profesionalnog ogranka, ali zbog regulacija o državnom vlasništvu ima ograničenja oko ulaska u najviši rang profesionalnog fudbala. Trenutno Steaua igra u Liga II, ali sa restrikcijama za promociju. Utakmice igraju na obnovljenom stadionu Steaue koji se zove "Genčea". Trenutno su treći u prvenstvu, ali se može desiti da kao i prethodnih godina ostanu u drugoligaškom karavanu, iako su na terenu izborili prolaz u viši rang.

1/5 Vidi galeriju Navijači FCSB Foto: ROBERT GHEMENT/EPA, ANP / ddp USA / Profimedia

Podeljeni navijači i česte tuče

Što se tiče navijača nekadašnje Steaue, oni su se podelili. Jedni prate FCSB, dok su drugi uz novouspostavljenu Steauu. Navijači FCSB dolaze uglavnom iz celog područja Bukurešta, ali i iz mnogih drugih delova Rumunije. Mnogi stariji tifozi ostali su uz FCSB iz navike i kontinuiteta. Valja pomenuti da je FCSB i dalje jedan od najgledanijih i najpopularnijih klubova u Rumuniji, uprkos kontroverzama. Pre 2015. FCSB je imao snažne ultra-grupe, od kojih su najpoznatije bile "Peluza Nord" i "Peluza Sud".

Posle sukoba sa Điđijem Bekalijem, većina organizovanih grupa napustila je FCSB i prešla da podržava Steauu. Danas FCSB ima manje organizovane grupe koje nisu ultra tipa, već su to "obični" navijači, koji prate klub zbog uspeha i tradicije. Međutim, FCSB i dalje ima više navijača ukupno. A, razlozi su kontinuirano igranje u prvoj ligi, borba za titulu i trofeje, veća medijska zastupljenost, igranje u Evropi, istorija evropskih uspeha koju mnogi ljudi i dalje pripisuju FCSB.

Navijači kluba CSA Steaua su većinom organizovani i tvrdokorni tifozi, koji su nekada podržavali FCSB, ali su se posle 2017. vratili da navijaju za Steauu. Oni sebe smatraju čuvarima tradicije, grba i originalnog imena. Steaua danas ima veoma jake ultra-frakcije, od kojih su najpoznatije - "Peluza Sud Steaua", "Peluza Nord Steaua" koja je manja, ali i dalje ima jako aktivno jezgro. Oni smatraju da FCSB nije prava Steaua i zbog toga imaju veoma oštar stav prema Bekalijevom klubu.

1/10 Vidi galeriju Navijači Steaue Peluza Nord Peluza Sud Foto: Instagram stranica Peluza Sud

Staro jezgro uz stari klub

Njihovih sukoba sa navijačima FCSB ima, ali znatno manje na ulici i ispred stadiona, više na društvenim mrežama. Prvi veliki fizički sukobi počeli su nakon 2015. kada je pukla veza između ultras grupa i FCSB. Po brojnosti i organizovanosti CSA Steaua ima mnogo jače, brojnije i organizovanije ultras grupe. Razlozi su - grupe "Peluza Nord" i "Peluza Sud" koje su prešle na stranu Steaue, vojska i klub omogućavaju stabilnost i infrastrukturu navijačima, identitetska motivacija je jača.

Najžešći incidenti desili su se tokom derbija u kupu pre nekoliko godina, zatim kada je FCSB pokušao da se vrati na stadion "Genčea". Veliki sukob desio se i kada su navijači FCSB provocirali Steauine navijače zastavama, banerima ili pevanjem pesama o "pravoj" Steaui. Ovo rivalstvo danas je jedno od najžešćih u Rumuniji, nekad čak i žešće od derbija FCSB – Dinamo Bukurešt. Nekada je Dinamo bio najveći neprijatelj Steaue, ali sada se najveći animozitet vodi između FCSB i Steaue. Ovo je moderan, unutrašnji građanski rat za identitet kluba, kako vole da ga krste u Rumuniji.