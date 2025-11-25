Slušaj vest

Katastrofalna atmosfera vlada u svlačionici Real Madrida.

Španski mediji otkrivaju da su zvezde kraljevskog kluba nezadovoljne načinom na koji trener Ćabi Aloso vodi ekipu i traže njegov odlazak sa klupe.

Vinisijus je jasno stavio do znanja predsedniku Florentinu Perezu da ne može da pronađe zajednički jezik sa Alonsom i da će odbiti da produži ugovor ukoliko mladi španski stručnjak ostane trener Reala.

Međutim, Vinisijus nije jedini nezadovoljan.

"Nekoliko igrača Real Madrida traži odlazak Ćabija Alonsa. Njihov odnos sa njim je potpuno pukao. Čak i neki od najvažnijih članova rukovodstva kluba smatraju da Ćabi mora da ode", otkriva španski novinar Horge Pikon.

Rukovodstvo kluba je zabrinuto zbog činjenice da mu je veliki broj igrača okrenuo leđa, a nisu preterano oduševljeni ni načinom na koji tim igra.

Zanimljivo, Real je tenutno lider u La Ligi, a Ćabi je na 23 utakmice zabaležio 17 pobeda, tri remija i tri poraza.

Ako rukovodstvo tima odluči da uruči otkaz Alonsu, Španac neće dugo čekati na novi posao. Već se zna i gde će nastaviti karijeru.

Navodno, Liverpul sa nestrpljenjem čeka epilog situacije u kraljevskom klubu. Rezultati koje Arne Slot beleži ove sezone su katastrofalni i neće biti iznenađenje ako uskoro dobije otkaz. Redsi spremno čekaju Ćabija Alonsa.

"Ćabi je spreman da dođe u Liverpul ako ga klub pozove. Njegova pozicija u Realu je uzdrmana, pošto su mu brojni igrači okrenuli leđe", prenose španski mediji.

Kurir sport