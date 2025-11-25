Slušaj vest

Radi se o organizaciji iz Italije, a među oštećenima je i dom fudbalera Liverpula Aleksandera Isaka. Iako je procenjeno da su ukradena roba i novac u ukupnoj vrednosti većoj od 1,4 miliona evra, troje članova bande dobilo je nalog da plati samo po jedan evro.

Četvoro osumnjičenih, braća Valentino i Đakomo Nikolov, njihova sestra Jela Jovanović i njen sin Čarli Jovanović u martu 2024. godine su doputovali trajektom iz Francuske u Dover. Nakon dolaska, nekoliko dana su se kretali između Londona i severoistočne Engleske, istražujući domove bogatih vlasnika.Isakov dom u prestižnom naselju Daras Hol na periferiji Njukasla, gde je fudbaler igrao u tom trenutku) bio je jedna od meta, a u aprilu 2024. godine je banda upala u vilu.

1/8 Vidi galeriju Aleksander Isak Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Owen Humphreys, PA Images / Alamy / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Prema navodima medija u Engleskoj iz kuće je odneto nešto manje od 12.000 evra gotovine, nakit u vrednosti od oko 80.000 evra, luksuzni automobil Audi RS6 procenjen na oko 140.000 evra, koji je kasnije pronađen napušten u mestu Disington.

Istragom je slučaj povezan sa još dva upada u domove bogatih istog meseca. Policija je potvrdila da je samo u jednoj kući u Džezmondu ukradena garderoba, torbe, dukati i nakit vredni više od milion funti, dok su vlasnici bili na putovanju. Prvog aprila izvršena je i nova provala u Vajtburnu, gde je nestala roba luksuznih brendova procenjena na preko 117.000 evra.

Policija je 13. aprila 2024. uspela da locira bandu u blizini Birmingema i uhapsila sve članove. Sud u Njukaslu je kasnije izrekao zatvorske kazne u trajanju od šest do deset godina.

Foto: NEROCU

Međutim, finansijski deo presude izazvao je najviše komentara pošto je sud, nakon razmatranja imovinskog stanja optuženih, doneo odluku da Valentino i Đakomo Nikolov, kao i Jela Jovanović, plate samo po jedan evro, dok je Čarliju Jovanoviću određena kazna od 1.330 evra.

Sudija Robert Sprag je naveo da optuženi trenutno nemaju imovinu i da simbolična naknada ne znači kraj procesa. Ako se u budućnosti otkrije da poseduju novac, nekretnine ili drugu vrednu imovinu, tužilaštvo može ponovo da zahteva nadoknadu štete.

Vest je izazvala burne komentare u britanskim i svetskim medijima. Mnogi su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da su počinioci koristili visoku organizovanost i dugoročno planiranje, a ipak trenutno duguju praktično samo simbolične iznose.

Bonus video: