Golman Real Madrida Tibo Kurtoa će zbog bolesti propustiti predstojeću utakmicu Lige šampiona protiv Olimpijakosa u Atini.

Belgijski golman, kako se navodi, pati od gastroenteritisa i propustiće svoj prvi meč u sezoni. Očekuje se da će ga zameniti Ukrajinac Andrij Lunin.

Real Madrid, koji je bez pobede na poslednje tri utakmice u svim takmičenjima, pokušaće da upiše trijumf u Atini kako bi ostao u konkurenciji za direktan plasman u osminu finala Lige šampiona.

Utakmica između Olimpijakosa i Real Madrida na programu je sutra od 21.00.