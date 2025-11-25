Problem za Madriđane...
REAL U OZBILJNOM PROBLEMU PRED OLIMPIJAKOS! Kurtoa propušta utakmicu, klub saopštio loše vesti i rastužio navijače!
Golman Real Madrida Tibo Kurtoa će zbog bolesti propustiti predstojeću utakmicu Lige šampiona protiv Olimpijakosa u Atini.
Belgijski golman, kako se navodi, pati od gastroenteritisa i propustiće svoj prvi meč u sezoni. Očekuje se da će ga zameniti Ukrajinac Andrij Lunin.
Real Madrid, koji je bez pobede na poslednje tri utakmice u svim takmičenjima, pokušaće da upiše trijumf u Atini kako bi ostao u konkurenciji za direktan plasman u osminu finala Lige šampiona.
Utakmica između Olimpijakosa i Real Madrida na programu je sutra od 21.00.
