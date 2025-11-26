Slušaj vest

George Điđi Bekali, gazda kluba FCSB, koji će igrati protiv FK Crvena zvezda u četvrtak od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić", jedna je od najupečatljivijih ličnosti u susednoj nam Rumuniji.

Još nije poznato hoće li Điđi Bekali doći u Beograd, ali ako dođe sigurno je da će biti dočekan i ugošćen na Marakani, kao i svi visoki gosti i čelnici klubova protiv kojih je igrala Crvena zvezda.

Cincarskog porekla, žrtva komunizma

Điđi Bekali je vrlo kontroverzna i kompleksna ličnost. Bogati biznismen, fudbalski patron (gazda), političar i religiozni konzervativac. Rođen je 25. juna 1958. godine u selu Zagna, u Braili, u Rumuniju. Prema pisanju tamošnjih medija ima cincarsko poreklo iz grčke Makedonije, a njegova porodica je tokom komunističkog režima Nikolaea Čaušeskua, bila deportovana u ruralno naselje Baragan, što je oblikovalo njegov raniji život.

Bekali je stekao veliko bogatstvo kroz nekretnine. Posebno je bio uključen u poslove sa zemljištima. I tu postoje kontroverze oko razmene zemljišta sa Ministarstvom odbrane Rumunije. U javnosti je postao poznat kada je postao većinski vlasnik fudbalskog kluba Steaua 2003. godine. Kada je klub prešao u formu akcionarskog društva.

U prvoj transakciji Điđi Bekali dobio je 51 odsto akcija, a kasnije je kupio dodatni paket. Prema pojedinim izvorima iz Rumunije, platio je oko 3.000.000 dolara kako bi postao većinski vlasnik Steuae. Mediji su pisali da je Steaua pod njegovim patronatom postala glavni izvor prihoda za njegove druge firme. Pre nekoliko godina naveo je da je sve akcije fudbalskog kluba FCSB preveo na svoju ćerku Teodoru.

Oženjen rođakom, otac tri ćerke

Što se tiče politike, može se reći da je Điđi Bekali vrlo aktivan. Bio je lider stranke koja je nosila naziv Nova generacija - Hrišćansko Demokratska Partija (PNG-CD). U prošlosti je bio i kandidat na predsedničkim izborima, ali nije pobedio.

Privatni život Điđija Bekalija posebno je zanimljiv tabloidnim medijima u Rumuniji. Oženjen je sa Luminițom od 1994. godine i imaju tri ćerke - Teodoru (29), Aleksandru (28) i Kristinu (24). Rumunski portali i TV stanice objavili su da su Điđi i njegova supruga rođaci iz trećeg kolena. Isti izvori, naveli su da se poznaju od malih nogu, odnosno da su njihove porodice blisko povezane, te da su ranije dogovorile njihov brak. Njegova supruga je relativno diskretna u javnosti, ali prilike pokazuju da je porodica važna za Điđija. Isto se može reći i za ćerke. Žive skromno, pa Điđija šiša njegova supruga.

U jednom intervjuu, Bekali je vrlo emotivno govorio o Luminiti, da je skromna i pobožna:

- Volim je. Ako bi ona umrla prva, radije bih umro zajedno sa njom. Uz veru, porodica je moja najveća vrednost.

Naslednice izbegavaju medije

Najstarija ćerka Teodora je i najbliža ocu, posebno što je školovana i uključena u biznis. Điđi je više puta izjavio da će Teodora biti glavna naslednica, navodeći da joj je već "poklonio" veliki deo poslovnih udela i imovine. Ona se često pojavljuje uz njega na poslovnim svečanostima. Udala se mlada, a njenoj svadbi prisustvovali su mnogi javni ljudi, a Điđi je tada izjavio da je "najponosniji otac na svetu".

Srednja ćerka Aleksandra poznata je kao najpovučenija i najdiskretnija od svih sestara. Retko se pojavljuje u medijima. Điđi za nju voli da kaže da je "mirna, ozbiljna" i da ga "nikada nije ni zbog čega brinula". Ulazi u porodične poslove, ali u mnogo manjoj meri nego Teodora.

Najmlađa od sestara Kristina je ujedno i osoba koja se najčešće pojavljuje u medijima. Za nju je otac Điđi rekao da je "vesela i nežna". Njenih fotografija ima najviše na portalima i u listovima, a pojavljuje se i na TV stanicama. Bekali je nekoliko puta rekao da će je "najviše čuvati", jer je najmlađa i najosetljivija".

Sukob sa vojskom oko kluba

Kao što smo ranije naveli Điđi Bekali stekao je većinski paket akcija u Steaui 2003. godine. Tvrdio je da je uplatio značajna sredstva u klub, uključujući rešavanje dugova. Na primer, 2024. je izjavio da je platio ekvivalent od 100 miliona dolara da pokrije dugove kluba kad ga je preuzimao. Njegovo preuzimanje Steaue bilo je kontroverzno. Postoje mnoge tvrdnje da je način na koji je stekao kontrolu nad klubom upitan, a kasnije su se pojavili sudski sporovi vezani za brend i identitet Steaue sa vojskom Rumunije.

Što se tiče odnosa sa fudbalerima, Điđi Bekali sukobio sa velikim brojem igrača i trenera, često javno i veoma oštro. Zbog plata, provizija menadžerima, ponašanja van terena, noćnih izlazaka... Tako je trenera Mirela Radoija žestoko kritikovao u medijima, iako su bili rođaci. Tvrdio je da je previše blag prema igračima i da su rezultati zato loši. Zbog toga ga je i smenio. Nije tajna da često puta on izdiktira formaciju treneru za utakmicu, meša se u taktiku i nameće svoje viđenje, određuje ko treba da igra...

I jedan Srbin imao je ozbiljan sukob sa Điđijem Bekalijem. Bogdan Planić bio je jedno vreme ne samo najbolji defanzivca FCSB, već i rumunske lige. Došlo je do sukoba sa gazdom oko ugovora, dugovanja i odlaska iz kluba. Bekali je javno optuživao Planića preko rumunskih medija, da jedini od svih igrača nije pristao na smanjenje plate tokom pandemije kovid19. Pretio mu je otkazom. Tvrdio da Planić ima klauzulu od 10 miliona evra i da može otići samo ako neko plati tu sumu. Na kraju je Planić pravdu zadovoljio preko tužbe FIFA. Dobio je spor i naplatio oko 168.800 evra, a suma mu je isplaćena u roku od 45 dana.

Suđenje sa Bogdanom Planićem

Zbog nediscpiline Bekali je kritikovao i napadača Harlema Edija Gnoerea, reprezentativca Denisa Mana za koga je govorio da je veoma talentovan, ali velika lenština. Na kraju ga je za veliki novac prodao u Italiju. Na meti kritika bio je i sadašnji kapiten Florin Tanase. Opet, Bekali je znao i da nagradi kad je bilo rezultata, pa je igrače čašćavao iz svog džepa, plaćao lečenja za njih i njihove porodice, pomagao one koji su finansijski propali, davao stanove i placeve onima koji su mu bili dragi...

Religija je veoma važna u životu Điđija Bekalija i za sebe voli da kaže da je pravoslavni hrišćanin. Veruje da njegova bogatstva i uspeh proističu iz vere. Imao je i neke navodne verske vizije. Na primer, u jednom izveštaju se pominje slika inspirisana "Poslednjom večerom" Leonarda da Vinčija, gde je on prikazan na mestu Isusa, a igrači Steaue kao apostoli.

Što se tiče njegovih izjava i ponašanja, može se reći da su kontroverzni, a ono što Bekali kaže, prava je hrana za medije u Rumuniji. Zato je rado viđen i čest sagovornik ne samo tabloida, već i mejnstrim medija.

Manje seksa, biće pobeda

Ima izrazito negativne komentare o LGBT populaciji. Tako je jednom izjavio da "Steaua nikada neće imati gej igrača" i da je protiv "propagande homoseksualaca". Nacionalni savet protiv diskriminacije Rumunije (CNCD) ga je kritikovao zbog takvih stavova. Što se tiče seksizma, u jednom intervjuu odbacio je ženski fudbal, rekavši da je to "protiv Božje volje” i da "žena nije stvorena za agresivne sportove".

Često puta je u medijima savetovao svoje i igrače reprezentacije Rumunije, da pred važne utakmice apsitiniraju u seksu. Da je disciplina u tom pogledu važna. Njegov pristup u klubu FCSB često je direktan i autoritaran. Rumunski mediji navode da često meša vlastite interese u sportsku politiku kluba. Trener bira na osnovu lojalnosti, religioznosti, ili ličnog odnosa. Tokom pandemije kovid 19, u javnosti je kritikovao vakcinacije.

Opet, Điđi Bekali je mnogo puta pokazao i da je filantrop. Tako je posle velikih poplava 2005. godine u selu Vadu Roška (okrug Vrančea), donirao značajan iznos novca kako bi pomogao u obnovi domova. Taj gest mu je doneo i odanost lokalnog stanovništva, neki su čak predlagali da se selo nazove "Vulturul Bekali" u njegovu čast.

Jedan od najbogatijih Rumuna

Njegova imovina i investicije u nekretnine su vrlo velike, što ga čini jednim od najbogatijih u Rumuniji. Prema određenim procenama finansijskih stručnjaka iz Rumunije, bogatstvo Điđija Bekalija procenjeno je na 1,2 milijarde evra. Ima kolekciju skupocenih automobila. U jednoj njegovoj izjavi o imovini se pominje sedam automobila poznatih marki, kao što su mercedes, lend rover, bentli...

Tokom 2024. i 2025. godine Điđi Bekali aktivno je radio na restrukturiranju svog bogatstva. Prenosio je velike delove svoje imovine na ćerke, prebacivao nekretnine, vršio konverziju firmi... Tvrdi da je deo svog bogatstva dao ćerkama kao blagoslov, a ne kao običnu transakciju. I dalje je veoma aktivan kao investitor u nekretnine, iako ponekad govori da novac nije njegov primarni cilj. Njegov stil života je luksuzan, ali ne spektakularno ekstravagantan. Investira strateški, više u imovinu, nego u javni šou luksuza.