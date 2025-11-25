Slušaj vest

Poznati fudbalski trener Age Hareide suočava se sa najtežom životnom bitkom, pošto mu je dijagnostikovan tumor na mozgu.

Sedamdesetdvogodišnji trener saznao je za bolest u julu, a prema poslednjim informacijama njegovo stanje je izuzetno teško.

Kako prenosi agencija DPA, Hareide trenutno može da govori samo delimično, dok se istovremeno bori i sa ozbiljnim problemima u motorici.

- Malo je šteta, ali više neće biti trenerskih angažmana - rekao je Hareide.

Age Haraide Foto: Profimedia

Njegov sin Bendik otkrio je da porodica ne zna koliko je Hareideu još vremena ostalo, ali uprkos teškoj prognozi gaje snažnu nadu da će legendarni trener dočekati da prati naredno Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku sledeće godine.

To bi imalo posebnu simboliku, jer se Norveška na Mundijal plasirala prvi put od 1998. godine.

- Sada se, međutim, sve koncentrišemo na to da imamo lep Božić. To je sve što trenutno mogu da kažem - naveo je sin trenera.

Poslednji trenerski angažman imao je na klupi Islanda, gde je radio od aprila 2023. do novembra 2024. Pre toga je vodio Malme, Rozenborg i Brondbi, kao i reprezentacije Norveške i Danske.

