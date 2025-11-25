Slušaj vest

Nakon burnog saopštenja Spartaka, Disciplinski inspektor FSS podneo je prijavu protiv kluba iz Subotice.

Saopštenje FSS prenosimo u celosti:

- Disciplinski inspektor FSS podneo je prijavu protiv FK Spartak ŽK iz Subotice i odgovornih lica u klubu zbog saopštenja koje je putem sredstava javnog informisanja upućeno Sudijskoj komisiji.

Navedeno saopštenje predstavlja povredu člana 87 Disciplinskog pravilnika FSS, budući da je klub javno komentarisao suđenje na više odigranih utakmica u kojima je bio neposredni učesnik, što je pravilnikom izričito zabranjeno.

Nadležni organi Saveza su u prethodnom periodu dosledno reagovali na pojave ovakvih klupskih istupa, koje smo gotovo u potpunosti iskorenili. Fudbalski savez Srbije ostaje odlučan da zaštiti kredibilitet svojih institucija, kao i integritet sudijske organizacije, te da spreči javno vređanje i dezavuisanje sudija i funkcionera.

Predmet je upućen u redovnu proceduru Disciplinskoj komisiji FSS, koja će postupiti u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika i doneti odluku o eventualnim sankcijama - stoji u saopštenju FSS.

Kurir sport / FSS

