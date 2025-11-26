Slušaj vest

Lepa Italijanka objavila je fotku sa srpskim reprezentativcem i fudbalerom "stare dame" na kojoj se oboje smeškaju, a Đulija je dodatno pecnula sve komentarom ispod slike:

Koliko je ovaj čovek ovde potcenjen"? - napisala je Đulija i izazvala lavinu reakcija.

Đulija, koja se proslavila vrelim fotkama i strastvenim navijanjem, sada je dodatno zaludela fanove crno-belih… a moguće i Kostića o čijem se ljubavnom životu nikada previše nije znalo.

Zanimljivo je da Kostić baš nikada ne govori o svom privatnom životu, ali se u medijima pojavila informacija da ima dete sa izvesnom Kristinom Mihailović, koja je njihovog sina donela na svet 2019. godine.

I tada se za vest o sinu saznalo sasvim slučajno pošto je tadašnji Kostićev saigrač, hrvatski reprezentativac Ante Rebić, postavio fotografiju fudbalera s Lukom Jovićem, uz poruku: "Čestitke mladim tatama".