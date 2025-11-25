Slušaj vest

Astrid Vet, popularna Onlifans zvezda i bokserka, ponovo je u centru pažnje.

Astrid Vet, navijačica Čelsija Foto: Instagram

 Ova 22-godišnja internet senzacija koja je iz sveta društvenih mreža prešla u boks, privukla je veliku pažnju pred novi nastup na Misfits događaju zakazanom za 4. mart u Telfordu.

U oktobru je slavila tehničkim nokautom protiv Kili Kolbran, koja nije izašla u drugu rundu.

U podkastu LouIQPod otvorila se o svemu što prati njen život: od neugodnog trenutka s KSI-jem, pa sve do poruka koje dobija od poznatih osoba.

Na pitanje, dobija li poruke slavnih, Astrid je bez oklevanja odgovorila: "Imam nekoliko plavih bedževa u DM-ovima, da."

A onda je dodala: "Neki od njih su redovno fudbaleri."

Kao strastvena navijačica Čelsija, otkrila je da posebno ceni Mejsona Maunta.

Priznala je da bi "volela da izađe" s nekadašnjom zvezdom Čelsija, ali je odmah istakla da to nikada ne bi uradila jer bi joj moglo naštetiti karijeri.

Čelsi večeras od 21 čas igra protiv Barselone u Ligi šampiona, a Astrid je najavila dolazak na stadion "Stamford Bridž". Da li će uspeti da poremeti igrače Barselone, ostaje da se vidi.

