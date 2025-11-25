DIVAN GEST KLUBA SA MARAKANE: Crvena zvezda posetila Sigurnu kuću!
Delegacija Crvene zvezde predvođena šefom stručnog štaba Vladanom Milojevićem je danas posetila Sigurnu kuću povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama te im uputila reči podrške i uručila simbolične poklone.
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević je posle druženja sa zaposlenima i korisnicima Sigurne kuće, istakao problem nasilja nad ženama i decom, te iskoristio priliku da uputi apel svim građanima:
- Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a uvek je lepo posetiti Sigurnu kuću kada znate da će vas dočekati neko sa osmehom. Videli smo puno žena i dece, bili su lepo raspoloženi što nas vide. Lepo je bilo porazgovarati sa njima, a mislim da i ova poseta pokazuje veličinu našeg kluba. Kada god možemo dolazimo u posetu, a u razgovoru sa ženama i ljudima koji vode brigu, sam video da to funkcioniše na jedan ispravan način. Zahvalio bih im se od srca što pružaju veliku podršku, znamo kroz šta sve prolaze, a svakako svi treba da se potrudimo da se takve stvari dešavaju što ređe. Videli smo da ima puno mališana, pa i beba od 10 dana, tako da im je podrška veoma važna. Sa druge strane, te teške dane koje provode i sve procese kojih su deo, to su stvari kojima se moramo pozabaviti kao društvo. Žene su najlepša bića koja postoje na planeti, one su pored toga i majke. Apelovao bih da toga bude što manje i da ako je moguće nijedna žena to ne doživi u životu - rekao je Vladan Milojević.
Značaj posete našeg kluba Sigurnoj kući je dočarala Mina Grašić predstavnica ustanove.
- Ovaj dan je izuzetno važan jer nam pokazuje da nasilje nije privatna stvar, već je društveni problem koji se tiče svih nas. Nama ovakve posete veoma znače, deca su danas presrećna, osećaju se posebno i viđeno, uprkos problemima u kojima su se našli. Zato je bitno da se o ovakvoj temi govori češće, ne samo na današnji dan ili na dan tragedije, jer za nas koji radimo u Sigurnoj kući, ovaj datum predstavlja simbol borbe koju vodimo svih 365 dana i on nas podseća na žene koje su doživele nasilje, kao i na one koje nažalost nisu dočekale zaštitu. Poseta Vladana Milojevića će im puno značiti, mislim da se i sada već vidi koliko im znači, kada pogledamo osmehe na licima dece. Ako ikada primetite nasilje u vašoj okolini, prijavite, jer ovo je problem svih nas - bile su reči Mine Grašić.
Crvena zvezda će i u narednom periodu nastaviti sa humanitarnim radom i pomoći svim segmentima našeg društva.
