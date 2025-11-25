- Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a uvek je lepo posetiti Sigurnu kuću kada znate da će vas dočekati neko sa osmehom. Videli smo puno žena i dece, bili su lepo raspoloženi što nas vide. Lepo je bilo porazgovarati sa njima, a mislim da i ova poseta pokazuje veličinu našeg kluba. Kada god možemo dolazimo u posetu, a u razgovoru sa ženama i ljudima koji vode brigu, sam video da to funkcioniše na jedan ispravan način. Zahvalio bih im se od srca što pružaju veliku podršku, znamo kroz šta sve prolaze, a svakako svi treba da se potrudimo da se takve stvari dešavaju što ređe. Videli smo da ima puno mališana, pa i beba od 10 dana, tako da im je podrška veoma važna. Sa druge strane, te teške dane koje provode i sve procese kojih su deo, to su stvari kojima se moramo pozabaviti kao društvo. Žene su najlepša bića koja postoje na planeti, one su pored toga i majke. Apelovao bih da toga bude što manje i da ako je moguće nijedna žena to ne doživi u životu - rekao je Vladan Milojević.