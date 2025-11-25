Tadič dvostruki strelac u pobedi svog tima
LIGA ŠAMPIONA
MAGIČNI TADIĆ KAO NEKADA: Srpski as sa dva gola i asistencijom zablistao u velikoj pobedi svog tima!
Slušaj vest
Srpski fudbaler Dušan Tadić postigao je dva gola u pobedi svoje Al Vahde nad Al Sadom od 3:1 u utakmici azijske Lige šampiona.
Dušan Tadić, Al Vahda Foto: Screenshot
Vidi galeriju
Tadić je oba gola postigao u drugom poluvremenu, za preokret i važan trijumf svog tima.
Srpski as pogađao je u 55. i 67. minutu.
Konačan rezultat postigao je Kanedo u 87. minutu, na asistenciju srpskog fudbalera.
Tadić je tako još jednom potvrdio sjajnu formu od kada se letos preselio u Emirate.
Vodeći gol za goste iz Katara postigao je Klaudinjo iz penala u nadoknadi prvog poluvremena.
Srpski fudbaler se po odlasku iz Fenerbahčea povezivao sa Crvenom zvezdom, a spekulisalo se i o povratku u nacionalni tim Srbije.
Reaguj
Komentariši