Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sutra veče od 21.00 čas igraju protiv prvaka Rumunije FCSB u petom kolu Lige Evrope.

Ekspedicija FCSB stigla je juče u Beograd letom iz Bukurešta. Prema pisanju rumunskih medija bez petorice fudbalera koji su dosad bili u protokolu.

Stefan Tarnovanu golman rumunskog FCSB Foto: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Zanimljivo, sa ekipom je stigao u Beograd golman Stefan Tarnovanu, koji nema pravo igranja, zbog suspenzije zarađene na utakmici protiv Bazela (1:3). U delegaciji FCSB bili su novi novi sportski direktor Florin Černat, kao i bivši trener Mihaj Stojka. Nije poznato da li će gazda Điđi Bekali na dan utakmice doći u Beograd.

Na aerodromu u Bukureštu nisu viđeni iskusni Denis Alibek i Vlad Kirišeš, koji su ostali kod kuće jer su povređeni. David Kiki takođe nije našao mesto u avionu za Beograd. Omladinci Aleksandru Stojan i Mihaj Toma su ostali kod kuće zbog utakmice protiv Akademije Puškaš, u Omladinskoj Ligi šampiona.

1/5 Vidi galeriju Navijači FCSB Foto: ROBERT GHEMENT/EPA, ANP / ddp USA / Profimedia

FCSB je u Beograd došao u sledeđem sastavu:

Golmani: Lukas Zima, Mihai Udrea.

Odbrana: Valentin Krecu, Daniel Graovac, Aleksandru Pantea, Siiabonga Ngezana, Risto Radunović.

Vezni: Adrijan Šut, Mihaj Liksandru, Malkom Edžuma, Denis Politik, Baba Alhasan, Darijus Olaru, Juri Čizoti, Oktavijan Popesku, Florin Tanase.

Napadači: Daniel Birligea, David Mikulesku, Mamadou Tiam.

Mihaj Stojka fudbalski trener i TV voditelj u Rumuniji Foto: Printskrin/jutjub

Mihaj Stojka, nekadašnji trener, danas član sportskog menadžmenta FCSB i TV voditelj, smatra da predstavnik Rumunije može napraviti iznenađenje u Beogradu, jer i pored pohvala koje je izneo na račun Crvene zvezde, tvrdi da srpski klub nije konstantan.

- Ono što ima Crvena zvezda nema niko u ovom delu Evrope. Možda su to nekada imali Dinamo iz Kijeva ili Šahtjor. Toliki novac nemoguće je da ima neki klub iz Mađarske, ili Poljske. To nemaju ni Sparta i Slavija iz Praga. Kupuju igrače od 5.000.000 evra, daju plate od 2.500.000 evra po sezoni. Delovalo je da nemaju konkurenciju, a onda im se desilo da ih je iz Lige šampiona izbacio Pafos, klub koji je dovodio samo slobodne igrače - rekao je Mihaj Stojka.

Potom je Rumun analizirao utakmice Crvene zvezde ove jeseni.

- Pobedili su Lil, a izgubili od Brage. Za vikend su poraženi od Javora. Ne znam kako bih da ih definišem. Zato sam našim momcima rekao neka igraju fudbal. Bazel je pobedio Štutgart rezultatom 2:0, a mučili su se sa nama.Ne znam šta će se desiti na utakmici protiv nas - poručio je Mihaj Stojka.