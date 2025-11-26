Slušaj vest

Šef stručnog štaba FK Crvena zvezdaVladan Milojević je na prethodnom meču domaćeg prvenstva protiv Javora u Ivanjici 300. put predvodio crveno-bele sa klupe računajući i takmičarske i prijateljske susrete.

Vladan Milojević prvi put preuzeo je tim Crvene zvezde 2017. godine i već na samom početku ostavio dubok trag, vrativši crveno-bele na evropsku scenu.

Dubok trag u Crvenoj zvezdi - Vladan Milojević Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/©Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2025

Velikan sa Marakane vratio se tada iz mrtvih, a Milojević upisao niz istorijskih pobeda nad Krasnodarom, Kelnom, Kopenhagenom, Jang Bojsom, Olimpijakosom i Liverpulom.

U drugom mandatu, započetom 2023. godine, nastavio je sa uspešnim rezultatima, ostvarivši značajne pobede protiv Bode Glimta, Štutgarta i Lila, uz sjajne rezultate na domaćoj sceni. Milojević je ukupno zabeležio 221 pobedu, 43 remija i 36 poraza.

Utakmica protiv ekipe FCSB biće igrana u četvrtak na stadionu "Rajko Mitić" od 21.00 sat, a prisustvom i podrškom sa tribina navijači će imati priliku da iskažu zahvalnost treneru koji je svojim radom značajno doprineo uspešnom periodu kluba.

Crvena zvezda poziva navijače da ispune stadion i pruže podršku timu i treneru u važnom evropskom susretu.