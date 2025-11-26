Slušaj vest

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola preuzeo je odgovornost za poraz svog tima od Bajer Leverkuzena u petom kolu Lige šampiona.

Španac je odlučio da promeni startnu postavu za duel sa timom iz Leverkuzena, a u ekipi Mančester sitija bilo je 10 novih fudbalera.

"Preuzimam odgovornost, ali volim da su svi uključeni. Kada ste fudbaler i ne igrate pet, šest, sedam utakmica, to je teško. Možda je bilo previše zamena. Kada igrate za veliki klub, morate da se pokažete. Možda bi fudbaleri koji su redovno igrali u poslednje vreme imali više samopouzdanja", rekao je Gvardiola.

Pep Gvardiola

Gvardiola je na poluvremenu iz igre izveo Oskara Boba, Rika Luisa i Rajana Ait-Nurija. U igru su ušli Erling Haland, Fil Foden i Rajan Šerki.

"Ako često igrate, osećate se prijatnije. Neki se boje greške, jer ne žele da učine nešto što bi bilo loše za ekipu, ali u tom trenutku morate da bude slobodni i da napravite tu grešku. Imamo puno utakmica, ne može Haland svaki put da igra 95 minuta. To sam prvi put u životu uradio i pogrešio sam", istakao je Gvardiola.

Fernando promasaj protiv Liverpula Izvor: ArenaSport