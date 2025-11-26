Slušaj vest

Fudbaler Pari Sen Žermena i osvajač "Zlatne lopte" Usman Dembele, naći će se u protokolu za današnji meč Lige šampiona sa Totenhemom, nakon što zbog povrede lista leve noge nije igrao od 4. novembra.

Ove sezone 28-godišnji napadač imao je problem i sa povredom desne lože, koju je zadobio tokom nastupa za reprezentaciju Francuske u septembru.

PSŽ, koji je ove sezone pogođen velikim brojem povreda, i dalje neće moći da računa na desnog beka Marokanca Ašrafa Hakimija, koji je u meču sa Bajernom izvrnuo levi skočni zglob.

Van terena je i napadač Dezire Due, koji je prošlog meseca povredio mišić na desnoj butini.

PSŽ posle četiri odigrana kola u Ligi šampiona ima devet bodova, dok Totenhem ima bod manje.

Meč između PSŽ-a i Totenhema igra se večeras od 21.00 u Parizu.