Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da od svojih igrača očekuje da pokažu reakciju nakon slabijih izdanja u domaćem prvenstvu, kao i da poziva navijače da u velikom broju pruže podršku ekipi u predstojećem meču Lige Evropa sa FCSB-om (bivša Steaua).

"I ova utakmica je jedna od dosta važnih, kao što će biti i ona naredna. Očekujem i reakciju mojih igrača, opet sa druge strane igraćemo pred našom publikom. Takođe, voleo bih da navijači dođu u što većem broju i da nas podrže na našem putu ka cilju u Ligi Evropa", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.