U ulozi domaćina bio je prvi čovek FSKiM Igor Uljarević, predsednik, ali pre svega prijatelj i saradnik. Ovo je bio novi dolazak rukovodilaca najvećeg fudbalskog regiona u državi, kako su istakli, braći i sportskim prijateljima na Kosovu i Metohiji, posle juna 2023. godine i posete koju je predsednik Igor Uljarević tada označio istorijskom, jer je to bila prva poseta jednog rukovodstva FSRZS FS Kosova i Metohije posle 20 godina!

FSRZS Foto: fsrzs

Nakon obilaska klubova, razgovora o saradnji, spremnosti da bratska ruka FSRZS uvek bude od pomoći, pre svega u opremi za one kojima je to najpotrebnije, na poziv koordinatora Instruktorske službe FSS Pavla Delibašića, zajedno sa predsednikom Igorom Uljarevićem, Nebojša Živanović i Darko Bradonjić posetili su najmlađu reprezentativnu selekciju Srbije.

FSRZS Foto: fsrzs

Boravak u prestonici Severne Makedonije iskorišćen je da se isprati prva od dve provere pionirske selekcije Srbije sa domaćinom. Trenutak koji je vredelo da se ovekoveči, jer među "orlićima" danas ima mnogo talentovane dece sa teritorije FSRZS i FSKiM koji sanjaju karijere svojih idola. Treba zapamtiti imena Strahinja Malinovski, Mihajlo Banković, Pavle Prijović, Veljko Berić, Kabir Nailović, Matija Jovanović i Strahinja Maksimović.

FSRZS Foto: fsrzs

Da imaju dobar i pravilan razvoj pod kapom FSS brinu i stručna lica sa teritorije FSRZS, šef Instruktorske službe FSS Pavle Delibašić, saradnici Darko Milisavljević, Jestratije Jovanović, Nikola Radulović i Jovana Kuzmanović, sve uz odgovarajuću podršku čelnih ljudi Nebojše Živanovića i Darka Bradonjića, odnosno predsednika FS KiM Igora Uljarevića.