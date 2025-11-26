U preostala tri kola vodiće se velika borba za jedno od prvih osam mesta koje vode direktno u osminu finala
Fudbal
KAKVO LUDILO U BORBI ZA PRVIH OSAM: Arsenal se izdvorio na vrhu, a onda haos! Ovako izgleda tabela Lige šampiona
Posle kompletiranja 5. kola Lige šampiona, na tabeli se izdvojio Arsenal, kao jedini sa maksimalnim učinkom.
Četiri ekipe imaju po 12 bodova, a narednih pet po deset.
U preostala tri kola vodiće se velika borba za jedno od prvih osam mesta koje vode direktno u osminu finala.
Jednako uzbudljivo biće i u borbi za mesta između 9. i 24. koje vode u baraž.
Naredno kolo na programu je 12. i 13. decembra.
