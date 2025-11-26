Slušaj vest

Posle kompletiranja 5. kola Lige šampiona, na tabeli se izdvojio Arsenal, kao jedini sa maksimalnim učinkom.

Liga šampiona 26.11.2025 Foto: Simon Traylen/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfie Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Četiri ekipe imaju po 12 bodova, a narednih pet po deset.

U preostala tri kola vodiće se velika borba za jedno od prvih osam mesta koje vode direktno u osminu finala.

Jednako uzbudljivo biće i u borbi za mesta između 9. i 24. koje vode u baraž.



Naredno kolo na programu je 12. i 13. decembra.

