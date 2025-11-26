Slušaj vest

Fudbaleri CSKA plasirali su se u polufinale Kupa Rusije pošto su posle penala rezultatom 5:4 savladali Dinamo iz Mahačkale.

Matija Popović Foto: Printskrin/Instagram

 U regularnom toku rezultatom je bio 2:1, a gol spasa u 90. minutu je postigao Matija Popović. Time je anulirala pobeda Dinama 1:0 iz prvog meča.

Matija Popović, kao i Milan Gajić, bili su sigurni u penal seriji za prolaz.

Matija Popović je proglašen za igrača utakmice.

Ne propustiteFudbalMIŠKO RAŽNATOVIĆ DIGAO GLAS! Čuveni košarkaški agent otkrio da li ulazi u svet fudbala: Spomenuo je Radomira Antića i Matiju Popovića i poslao jasnu poruku!
raznatovic.jpg
FudbalBLAGOJEVIĆ OTVORIO DUŠU: Povratak Nastasića u Partizan i veleobrt kod Matije Popovića - sve je rekao!
Srđan Blagojević na utakmici Partizan - AEK
FudbalVELEOBRT! Poznato da li Matija Popović dolazi u Partizan - "grobari" u neverici!
profimedia-0889839753.jpg
FudbalNIŠTA OD POVRATKA MATIJE POPOVIĆA U PARTIZAN? Oglasio se Mijatović - "grobari" pobesneli!
Predrag Mijatović

Grobari skandiraju Žocu Izvor: Kurir