MATIJA POPOVIĆ JUNAK CSKA: Srpski fudbaler odveo Armejce u polufinale Kupa Rusije
Fudbaleri CSKA plasirali su se u polufinale Kupa Rusije pošto su posle penala rezultatom 5:4 savladali Dinamo iz Mahačkale.
Matija Popović Foto: Printskrin/Instagram
U regularnom toku rezultatom je bio 2:1, a gol spasa u 90. minutu je postigao Matija Popović. Time je anulirala pobeda Dinama 1:0 iz prvog meča.
Matija Popović, kao i Milan Gajić, bili su sigurni u penal seriji za prolaz.
Matija Popović je proglašen za igrača utakmice.
