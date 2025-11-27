Slušaj vest

Liverpul igra katastrofalno ove sezone.

Aktuelni šampion Engleske je upisao devet poraza na 12 poslednjih utakmica, prvi put još od sezone 1953/54, tri uzastopna poraza u svim takmičenjima sa tri gola razlike prvi put od decembra 1953. godine, a primio je i sedam golova u roku od pet dana na svom Enfildu.

Poslednji u nizu poraza dogodio se sinoć u Ligi šampiona od PSV-a sa 4:1.

Nakon meča legendarni kapiten Liverpula, Stiven Džerard, osuo je žestoku paljbu. Proslavljeni as smatra da je jedan od najvećih problema u ekipi Arnea Slota bio Miloš Kerkez, Srbin koji nastupa za reprezentaciju Mađarske.

"Kerkez je veći deo utakmice bio na pogrešnoj poziciji. Kriminalno je biti na toj strani napadača. Morate biti sa unutrašnje strane", ističe Džerard i dodaje:

"Primaju previše golova, otvoreni su u tranziciji. Izgledaju vrlo ranjivo i nestabilno. Enfild priča priču, sedišta su bila prazna 10 minuta pre kraja, čim je pao treći gol, utakmica je bila gotova".

Kurir sport